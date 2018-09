Angola: Paulo Torres vai treinar Kabuscorp do Palanca

Treinador português vai orientar o nono classificado do Girabola.

O português Paulo Torres é o novo treinador do Kabuscorp do Palanca (nono classificado do Girabola'2018), com um contrato válido por duas temporadas, indicou esta quarta-feira o presidente do clube angolano, Bento Kangamba.

Paulo Torres, de 46 anos, treinou na época passada outra equipa angolana, o Interclube, que terminou o campeonato no terceiro lugar.

O técnico português substitui o sérvio Kostadin Papic e torna-se o segundo técnico português a treinar a equipa que ganhou o Girabola em 2013, depois de Sérgio Traquil.

O sorteio para a 41ª edição do Girabola, cujas três últimas edições foram ganhas pelo 1º de Agosto, realiza-se a 27 de setembro na Federação Angolana de Futebol (FAF), prevendo-se que o campeonato do primeiro escalão de Angola comece na segunda quinzena de outubro.