Angola: 1.º de Agosto e Progresso do Sambizanga anulam-se em dérbi de Luanda

O tricampeão angolano 1.º de Agosto empatou em casa, mantendo a liderança no Girabola. Já o Saurimo FC faltou à partida com o Recreativo de Caála, no Huambo

O tricampeão angolano 1.º de Agosto empatou a zero, em casa, com o Progresso do Sambizanga, no jogo que encerrou a sexta jornada do campeonato de futebol de Angola, mantendo a liderança no Girabola, com 14 pontos.

Com este resultado, os militares podem ser alcançados pelo principal rival, o Petro de Luanda (segundo, com 11), caso vença o jogo contra o Sagrada Esperança, adiado para data a anunciar.

A sexta ronda, iniciada na quarta-feira, ficou marcada nesta quinta-feira pela falta de comparência do Saurimo FC, equipa da Lunda Sul, no terreno do Recreativo de Caála, no Huambo, aparentemente ligada a dificuldades de deslocação.

A falta de comparência foi declarada pelo comissário da partida, José Sayamba, após o Recreativo da Caála e a equipa de arbitragem, liderada por Tânia Duarte, terem subido ao relvado à hora marcada para o jogo.

José Sayamba adiantou que a equipa de arbitragem vai elaborar o relatório e remetê-lo à Federação Angolana de Futebol (FAF) para que a entidade tome oficialmente uma decisão nas próximas 72 horas.

Por seu lado, o vice-presidente do Recreativo da Caála, Eduardo Pindali, disse que, apesar do sucedido constituir um constrangimento, em função dos gastos na realização do jogo, sobretudo com a equipa de arbitragem, o clube está disposto a realizar a partida caso a FAF a decida remarcar.

Segundo os regulamentos, a falta de comparência de uma equipa é punida com uma derrota por 3-0. No entanto, aguarda-se pelo pronunciamento oficial da FAF.

O jogo entre o Sagrada Esperança e o Petro de Luanda foi adiado para data a definir devido à participação da equipa luandense na primeira eliminatória da Taça da Confederação Africana, que joga sexta-feira a primeira mão, em Brazzaville, contra o Nyuki, atual terceiro classificado do campeonato da República do Congo.

A segunda mão joga-se em Luanda a 21 deste mês.

Resultados dos seis jogos da sexta jornada:

- Quarta-feira, 12 dez:

Kabuscorp do Palanca - Académica do Lobito 3-1

Bravos do Maquis - Recreativo do Libolo 3-0

Desportivo da Huíla - ASA 1-1

Interclube - Santa Rita do Uíge 2-2

Sporting de Cabinda - Cuando Cubango FC 3-1

- Quinta-feira, 13 dez:

1.º de Agosto - Progresso Sambizanga 0-0

Recreativo da Caála - Saurimo FC (falta de comparência do Saurimo FC, aguarda-se decisão da FAF)

Sagrada Esperança - Petro de Luanda (adiado para data a anunciar)

Classificação após seis jogos da sexta jornada:

1. 1.º de Agosto, 14 pontos

2. Petro de Luanda, 11 (menos um jogo)

3. Bravos do Maquis, 10

. Progresso do Sambizanga, 10

5. Interclube de Luanda, 9

6. Kabuscorp do Palanca, 8

7. Sagrada Esperança, 7 (menos um jogo)

. Desportivo da Huíla, 7

. Sporting de Cabinda, 7

10. Recreativo do Libolo, 6

. Atlético Sport Aviação (ASA), 6

12. Recreativo de Caála, 5 (menos um jogo)

. Cuando Cubango FC, 5

. Académica do Lobito, 5

15. Saurimo FC, 4 (menos um jogo)

16. Santa Rita do Uíge, 3