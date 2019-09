Académica do Lobito vence e assume liderança do Girabola

Equipa da região de Benguela tirou partido do desaire do recreativo de Caála em Luanda

A Académica do Lobito ascendeu à liderança do campeonato angolano de futebol, após vencer em casa o Progresso do Sambizanga, por 2-1, beneficiando da derrota do Recreativo de Caála, à passagem da quarta jornada do campeonato.

A equipa da região de Benguela passou a somar 10 pontos e tirou partido do desaire do Recreativo de Caála em Luanda, onde perdeu por 2-0 com o Interclube, que subiu à segunda posição, com nove pontos, tantos quantos a equipa do Humabo.

Também com nove pontos segue o Recreativo de Libolo, que recebeu e venceu o Desportivo da Huíla, por 2-1.

O Petro de Luanda, vice-campeão angolano, venceu por 2-1 o Sagrada Esperança, orientado pelo português Paulo Torres, que ocupa o 11.º posto, com apenas três pontos.

A jornada completa-se na quinta-feira, com o confronto entre o 1.º de Agosto, tetracampeão, e o Ferrovia do Huambo. Em caso de vitória, o detentor do título junta-se aos mais diretos perseguidores do líder.

Resultados da quarta jornada:

Bravos do Maquis - Santa Rita de Cássia, 3-1

Recreativo do Libolo - Desportivo da Huíla, 2-1

Sporting de Cabinda - Williet SC Benguela, 2-0

Cuando-Cubango FC - 1.º de Maio de Benguela, 3-1

Académica do Lobito - Progresso do Sambizanga, 2-1

Interclube de Luanda - Recreativo da Caála, 2-0

Petro de Luanda - Sagrada Esperança, 1-0

1.º de Agosto - Ferrovia do Huambo

Classificação:

1. Académica do Lobito, 10 pontos.

2. Interclube, 9

3. Recreativo do Libolo, 9

4. Recreativo da Caála, 9

5. Bravos do Maquis, 7

6. Cuando-Cubango FC, 7

7. Sporting de Cabinda, 7

8. 1.º de Agosto, 6

9. Desportivo da Huíla, 6

10. Petro de Luanda, 4 (menos um jogo)

11. Sagrada Esperança, 3

12. Progresso do Sambizanga, 3 (menos um jogo)

13. Williet S.C de Benguela, 2

14. Ferrovia do Huambo, 1

15. 1.º de Maio de Benguela, 1

16. Santa Rita de Cássia, 1