O 1.º de Agosto, tetracampeão angolano, ascendeu este domingo, provisoriamente, a liderança do Girabola com 12 pontos após vencer, no Uíje, o Santa Rita de Cássia por 4-1, em jogo da quinta jornada.

Buá, Leonel Lombi, duas vezes, e Zito Luvumbo marcaram os golos dos campeões em título, enquanto o golo solitário dos católicos do Uíje, norte de Angola, foi apontado por Vidinho.

Com este resultado, o 1.º de Agosto desalojou provisoriamente a Académica do Lobito, que soma 10 pontos e visita na terça-feira o Desportivo da Huíla.

Também hoje, o Bravos do Maquis venceu, no Huambo, o Recreativo da Caála por 1-0, ao passo que o Cuando-Cubango FC, que esteve a vencer ao longo dos 90 minutos, permitiu o empate ao Interclube, já no tempo de compensação.

A quinta jornada do Girabola prossegue na segunda-feira com o jogo entre o Ferrovia do Huambo e o Petro de Luanda, vice-campeão nas quatro últimas edições do campeonato, e encerra na terça-feira com o jogo Desportivo da Huíla e Académica do Lobito.

Resultados da quinta jornada

Sábado, 21 setembro

Sagrada Esperança 1 - Recreativo do Libolo 1

Progresso do Sambizanga 2 - Sporting de Cabinda 1

1º de Maio de Benguela 0 - Williet SC de Benguela 1

Domingo, 22 setembro

Cuando-Cubango FC 1 - Interclube 1

Recreativo da Caála 0 - Bravos do Maquis 1

Santa Rita de Cássia 1 - 1º de Agosto 4