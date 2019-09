1.º de Agosto qualifica-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões

Deste modo, o 1.º de Agosto junta-se ao Petro de Luanda, vice-campeão angolano.

O 1.º de Agosto, tetracampeão angolano, qualificou-se este domingo para a fase de grupos da Liga dos Campeões africanos apesar de perder, em Luanda, diante do Green Eagles, da Zâmbia, por 1-0.

A equipa angolana fez valer a vitória por 2-1 no jogo da primeira mão, na Zâmbia, beneficiando assim dos dois golos marcados fora de casa, para garantir presença na fase de grupos.

Deste modo, o 1.º de Agosto junta-se ao Petro de Luanda, vice-campeão angolano, que na sexta-feira empatou 1-1 diante do Kampala City, no Uganda, e garantiu qualificação também graças ao golo marcado em terreno alheio, após o 0-0 no primeiro jogo.