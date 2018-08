1.º de Agosto apura-se para os "quartos" da Liga dos Campeões

A equipa angolana venceu o Eswantini por 2-1 e fechou o Grupo D na liderança

O 1.º de Agosto qualificou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões africanos, após vencer em casa o Mbabane Swalows, de Eswatini, por 2-1, na sexta e última jornada do Grupo D.

O bicampeão angolano assegurou o segundo lugar do Grupo D, com nove pontos, atrás do já apurado Étoile do Sahel (12), que esta terça-feira, em Lusaca, empatou 1-1 com a equipa zambiana do Zesco United, que manteve o terceiro posto, com seis pontos, à frente da equipa da antiga Suazilândia, que terminou com quatro.

No Estádio 11 de novembro, em Luanda, e perante cerca de 18.000 espetadores (o campo tem capacidade para 50.000), os "militares" chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Jacques, aos 35 minutos, e de Geraldo, três minutos depois, resultado que o Mbabane Swallows ainda conseguiu pôr em causa, aos 58 minutos, quando Aladeoku reduziu para 2-1.

Com o apuramento para os quartos-de-final, o 1.º de agosto encaixa 600 mil dólares (cerca de 520 mil euros).

Para os quartos-de-final da Champions, além do Étoile du Sahel e do 1.º de Agosto, estão já apurados o Al Ahly (Egito) e o Esperance Tunis (Tunísia), do Grupo A, Mazembe (República Democrática do Congo) e Setif (Argélia), do Grupo B

No Grupo C, com o Wydad (Marrocos) já virtualmente apurado, jogando hoje no terreno do Togo Port (Togo), falta conhecer a última vaga, que será disputada a partir ainda esta terça-feira na África do Sul, com o Mamelodi Sundowns, terceiro com cinco pontos, a receber o Horoya, da Guiné-Conacri, segundo com oito.

No Girabola, o bicampeão angolano de futebol, com 54 pontos, pode chegar ao tricampeonato no domingo se vencer, na última jornada da prova, na receção ao Cuando Cubango FC, tendo como principal rival o Petro de Luanda, 53 pontos, que recebe o Sagrada Esperança.