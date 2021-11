Interclube vence e ascende à vice-liderança da I Liga angolana

O Interclube venceu hoje o Kabuscorp do Palanca por 2-1 e ascendeu ao segundo lugar do campeonato angolano de futebol, em jogo da sexta jornada da prova.

Em jogo disputado em Luanda, Julinho, aos 31 minutos, e Mano Calesso aos 43, marcaram os golos dos anfitriões, ao passo que Dieu, aos 69 minutos, reduziu a desvantagem.

Também esta tarde, o Wiliete de Benguela ultrapassou a Académica do Lobito, no reduto deste, ao vencer por 2-0, após golos de Francis, aos 50 minutos, e de Coxi, aos 87, enquanto Cuando Cubango FC e Desportivo da Lunda Sul empataram 0-0.

A jornada tem sequência ao domingo, com o Petro de Luanda, de Alexandre Santos, a defrontar, em Luanda, o Desportivo da Huila, o Recreativo da Caála joga diante do 1º de Agosto, na província angolana da Huila, e o Sporting de Benguela defronta o Bravos do Maquis.

O jogo entre o Sporting de Cabinda e o Recreativo do Libolo, treinado pelo português Paulo Torres, foi adiado, pelo facto de o Libolo não ter conseguido seguir viagem para a província angolana de Cabinda.

Foi também adiada, sem data, a partida entre Sagrada Esperança e o Progresso do Sambizanga, por mútuo acordo, por razões de logística.

Depú, do Sagrada Esperança, lidera a lista de melhores marcadores, com cinco golos, seguido por Giresse, do Recreativo do Libolo, com quatro, e Érico Castro, do Petro de Luanda, com três.