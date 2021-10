Interclube vence e ascende à liderança em Angola

Triunfo por 1-0 frente ao Cuando Cubango FC.

O Interclube ganhou este sábado em casa ao Cuando Cubango FC por 1-0, graças a um golo de Mano Calesso, aos 90+3 minutos, em encontro da segunda jornada do campeonato angolano de futebol, disputado em Luanda.

Com esta vitória, os "polícias" lideram invictos o Girabola, com seis pontos, enquanto a equipa adversária ocupa o 15.º lugar, sem qualquer ponto.

Para a mesma jornada, a Académica do Lobito e o Desportivo da Lunda Sul empataram 1-1, na província angolana de Benguela.

O Desportivo inaugurou o marcador, aos 43 minutos, por Kizombe, enquanto Cangue empatou o jogo, aos 90+3.

Por seu lado, o Sporting de Cabinda e o Desportivo da Huila empataram 0-0, na província angolana de Cabinda. O mesmo resultado verificou-se visita do Bravos do Maquis ao Progresso do Sambizanga, no estádio dos Coqueiros em Luanda.

Resultados da 2ª jornada:

- Sábado, 9 out:

Interclube - Cuando Cubango FC, 1-0

Académica do Lobito - Desportivo da Lunda Sul, 1-1

Sporting de Cabinda - Desportivo da Huila, 0-0

Progresso do Sambizanga - Bravos do Maquis, 0-0

- Domingo, 10 out:

Wiliete de Benguela - Recreativo do Libolo

Jogos adiados (sem data)

Sagrada Esperança - Kabuscorp do Palanca

Petro de Luanda - Recreativo da Caála

Sporting de Benguela - 1º de Agosto

Classificação:

1. Interclube, 6 pontos.

2. Desportivo da Huila, 4

3. Recreativo da Caála, 3.

4. Petro de Luanda, 3.

5. 1º de Agosto, 3.

6. Sporting de Cabinda, 2.

7. Wiliete de Benguela, 2.

8. Bravos do Maquis, 2.

9. Desportivo da Lunda Sul, 2.

10. Sagrada Esperança, 1.

11. Kabuscorp do Palanca, 1.

12. Académica do Lobito, 1.

13. Progresso do Sambizanga, 1.

14. Recreativo do Libolo, 0.

15. Cuando Cubango FC, 0.

16. Sporting de Benguela, 0.