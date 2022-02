Interclube vence Desportivo da Lunda Sul e reforça quarto lugar do Girabola

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos marcadores, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, com 13, e Jiresse, do 1.º de Agosto, com oito.

O Interclube venceu, em Luanda, o Desportivo da Lunda Sul, por 2-1, e reforçou o quarto lugar do campeonato angolano, com 31 pontos, em jogo da 20.ª jornada.

Betinho, aos 25 minutos, inaugurou o marcador para os visitantes, mas, no segundo tempo de jogo, aos 67 e 87 minutos, Julinho e Paty, respetivamente, marcaram os golos da reviravolta do Interclube.

O Progresso do Sambizanga goleou fora o Sporting de Cabinda, por 3-0, após golos de Dadão Billy, aos 56 minutos, Vanilson, três minutos depois, e Dax, aos 80.

O Desportivo da Huila goleou o Sporting de Benguela, por 4-1, na província angolana de Benguela, após golos de Mingo Billy, aos 01 e 90+2, Sargentos, aos 29, e Fred, aos 49, enquanto Cristiano, aos 18 minutos, ainda empatou.

A Académica do Lobito venceu o Bravos do Maquis por 3-2, com golos de Cabibi, aos 45+1 e 70 minutos, e Dilson, aos 65, enquanto Rúben, aos 67, e Gazeta, aos 90+3, marcaram para os derrotados.

A jornada iniciou-se em 25 de janeiro, com o triunfo do Petro de Luanda, sob liderança do treinador português Alexandre Santos, sobre o Kabuscorp do Palanca, por 4-1.

Resultados da 20.ª jornada:

Sábado, 19 fevereiro

Interclube - Desportivo da Lunda Sul, 2-1

Progresso do Sambizanga - Sporting de Cabinda, 3-0

Desportivo da Huila - Sporting de Benguela, 4-1

Académica do Lobito - Bravos do Maquis, 3-2

Domingo, 20 fevereiro

Cuando Cubango FC - 1.º de Agosto

Recreativo da Caála - Recreativo do Libolo

Classificação

1. Petro de Luanda, 48 pontos.

2. Sagrada Esperança, 44.

3. 1.º de Agosto, 41.

4. Interclube, 31.

5. Recreativo da Caála, 28.

6. Desportivo da Huila, 28

7. Wiliete de Benguela, 26.

8. Sporting de Cabinda, 26.

9. Recreativo do Libolo, 23.

10. Académica do Lobito, 23.

11. Bravos do Maquis, 23.

12. Desportivo da Lunda Sul, 21.

13. Cuando Cubango FC, 21.

14. Progresso do Sambizanga, 15.

15. Kabuscorp do Palanca, 13.

16. Sporting de Benguela, 03.