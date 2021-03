Interclube, de Ivo Campos, vence Santa Rita de Cássia e lidera Girabola

O 1.º de Agosto, tetracampeão em título orientado pelo português Paulo Duarte, somou a sua sexta vitória, em sete jogos disputados, ao vencer por 2-1 o Ferrovia do Huambo.

O Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, assumiu a liderança do campeonato angolano, com 28 pontos, após vencer o Santa Rita de Cássia por 2-1, em jogo da 15.ª jornada da prova.

A vitória do Interclube foi conseguida com reviravolta, selada por Wilfred, aos 78 minutos, e Das Faa, de grande penalidade, aos 82, depois de, aos 72, os "católicos" do Uíje assumirem o comando, com um tento de Vingumba.

Ivo Campos, no final do jogo que decorreu no estádio 4 de Janeiro, no Uíje, norte de Angola, felicitou a sua equipa, afirmando tratar-se de uma "família fantástica", enquanto o presidente do Santa Rita, Nzolani Pedro, atirou-se à arbitragem, considerando que o Interclube "foi levado ao colo pelo árbitro".

Vingumba, do Ferrovia do Huambo, abriu o marcador aos 25 minutos, mas os militares deram a cambalhota ao resultado, com Mário a empatar, aos 60, e Bobó, já no tempo de compensação, aos 90+7, a garantir a vitória.

O segundo golo do 1.º de Agosto, que soma agora 18 pontos, na sétima posição, foi contestado pelos locomotivas do Huambo, com ânimos alterados entre os dois bancos, facto que levou a polícia a intervir para apaziguar a situação.

Já no estádio dos Eucaliptos no Bié, centro sul de Angola, o Cuando-Cubango FC, na estreia do treinador Hélder Teixeira, recebeu e goleou o Sporting de Cabinda por 5-0, somando a sua primeira vitória em casa.

Paulito, aos 10 minutos, Bentinho, aos 26, Coxi, aos 29 e 47 minutos, e Vuta, no minuto 65, garantiram a vitória do Cuando-Cubango FC, que soma 17 pontos.

Com Mário Soares de regresso ao comando técnico do Desportivo da Huíla, os "huilanos" venceram por 2-0 a Académica do Lobito, com golos de Sidney, aos 73 minutos, de grande penalidade, e Nuno, nos descontos, aos 90+1.

O Baixa de Cassenge empatou 1-1 diante do Williet de Benguela. Kaporal, pelos benguelenses, abriu o marcador, aos 13 minutos, de grande penalidade, e Amilton, aos 44 minutos, repôs a igualdade, que se manteve até ao final da partida.

Esta 15.ª jornada, última da primeira volta do Girabola 2020/21, termina em 21 de março, quando jogarem Sagrada Esperança e Petro de Luanda.

Das Faa, do Interclube, somou hoje o seu oitavo golo é o melhor marcador da prova, seguido Tiago Azulão, do Petro de Luanda, Depú, do Recreativo da Caála, e Benarfa, do Bravos do Maquis, todos com seis golos.

Resultados da 15ª jornada:

- Sábado, 13 mar:

Bravos do Maquis - Progresso do Sambizanga, 3-0.

Recreativo do Libolo - Recreativo da Caála, 0-0.

- Domingo, 14 mar:

Baixa de Cassange - Williet de Benguela, 1-1.

Santa Rita de Cássia - Interclube, 1-2.

Cuando-Cubango FC - Sporting de Cabinda, 5-0.

Ferrovia do Huambo - 1º de Agosto, 1-2.

Desportivo da Huíla - Académica do Lobito, 2-0.

- Domingo, 21 mar:

Sagrada Esperança - Petro de Luanda.

Classificação:

1. Interclube, 28 pontos.

2. Bravos do Maquis, 27.

3. Petro de Luanda, 25.

4. Sagrada Esperança, 22.

5. Recreativo da Caála, 21.

6. Ferrovia do Huambo, 19.

7. 1º de Agosto, 18.

8. Cuando-Cubango FC, 17.

9. Académica do Lobito, 17.

10. Williet de Benguela, 14.

11. Baixa de Cassange, 14.

12. Desportivo da Huíla, 13.

13. Progresso do Sambizanga, 13.

14. Recreativo do Libolo, 12.

15. Sporting de Cabinda, 10.

16. Santa Rita de Cássia, 9.