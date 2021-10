Interclube apura-se para a fase seguinte da Taça CAF, por desistência do CFFA

O clube de Madagáscar informou que o voo que transportaria a equipa malgaxe a Luanda foi cancelado, pelas autoridades locais, devido ao encerramento das fronteiras aéreas de Madagáscar, até ao dia 23 de outubro, em consequência da covid-19.

O Interclube qualificou-se para a ronda seguinte de apuramento para a fase de grupos da Taça da Confederação Africana de Futebol, devido à desistência do CFFA, do Madagáscar.

O vice-presidente da FAF José Carlos Miguel referiu que, com a desistência da equipa malgaxe, os angolanos do Interclube estão automaticamente apurados.

Em comunicado, o CFFA, do Madagáscar, informou que o voo que transportaria a equipa malgaxe a Luanda foi cancelado, pelas autoridades locais, devido ao encerramento das fronteiras aéreas de Madagáscar, até ao dia 23 de outubro, em consequência da covid-19.

O jogo da segunda mão estava agendado para sexta-feira em Luanda, depois de os angolanos terem vencido na primeira mão, em Madagáscar, por 3-0.

Para a mesma competição, o 1.º de Agosto, que perdeu no sábado diante do Red Arows FC da Zâmbia por 1-0, no terreno deste, joga a segunda mão, em Luanda, no dia 24 de outubro.

Para a última eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Africana, o Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, e que empatou no domingo diante do AS Otoho, do Congo 2-2, no terreno deste, joga a segunda mão na sexta-feira, em Luanda.

Para a mesma competição, o Sagrada Esperança, que venceu, no sábado, em Luanda, o Royal Leopard, de Essuatíni, por 3-1, também na sexta-feira, para a segunda mão.