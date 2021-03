Ilhas Comores vão jogar a CAN pela primeira vez na história

Empate com a seleção do Togo valeu a qualificação quando ainda falta uma jornada para o fim do apuramento.

Fez-se história na qualificação para a CAN: as Ilhas Comores empataram esta quinta-feira com o Togo, 0-0, tendo garantido matematicamente a presença na 33.ª edição da prova.

Assim, quando ainda falta disputar uma jornada do Grupo G, sabe-se que a CAN contará com pelo menos um estreante.

Com nove pontos, agora alcançados, já não poderão ser apanhadas pelo Quénia, terceiro com três pontos, e garantiram uma das vagas para o arquipélago do Índico, ao largo de Moçambique.

O apuramento foi celebrado no estádio Malouzini por cerca de mil pessoas autorizadas a assistir ao encontro, dadas as restrições devido à pandemia de covid-19, no que é o primeiro torneio para o território de menos de 900 mil habitantes e, por área, o quarto país mais pequeno do continente.

O país assenta nas ilhas de Grande Comore, Mohéli e Anjouan, como parte de um grupo de ilhas que inclui o território francês de Mayotte, que a União de Comores disputa, e vários territórios desabitados.

Também a Gâmbia selou esta quinta-feira o apuramento para a CAN, também de forma inédita, após vencer Angola por 1-0 em Bakau, num dia que já definiu também os apuramentos de Egito, Gana e Gabão.

Ilhas Comores, Gâmbia, Egito, Gana e Gabão juntam-se assim a Camarões, Senegal, Argélia, Mali, Tunísia, Burkina Faso e Guiné-Conacri no grupo de equipas já apuradas.