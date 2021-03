Guiné-Bissau vence, mas João Mário, da Académica, sofreu uma "lesão preocupante"

Nanu (FC Porto), Jaquité (Tondela) e Fali Candé (Portimonense) foram titulares

A Guiné-Bissau venceu o Essuatini por 3-1, em jogo de apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN), que se realiza no próximo ano. Na terça-feira disputa, em Bissau, o jogo decisivo, que pode ditar a qualificação.

No penúltimo jogo do grupo I, a Guiné-Bissau, com Nanu (FC Porto) e Jaquité (Tondela) a titulares, não teve dificuldades para vencer Essuatini. Marcelo Djaló a abriu o marcador, aos 15 minutos, após um pontapé de canto cobrado por Fali Candé (Portimonense), que se estreou na seleção guineense, tal como Alfa Semedo (emprestado pelo Benfica ao Reading), que aumentou o resultado, aos 24, seis minutos após o empate dos anfitriões.

Aos 50 minutos, Pelé, jogador do Rio Ave, sentenciou a partida, que ficou marcada por "uma lesão preocupante", segundo o selecionador guineense, Baciro Candé, do avançado João Mário, da Académica, que teve que ser substituído durante o jogo.

A Guiné-Bissau tenta o apuramento pela terceira vez consecutiva para a CAN - cuja próxima edição se realiza nos Camarões -, na terça-feira, em que terá que vencer o Congo, que hoje joga diante do Senegal.

O Senegal, já qualificado, lidera o grupo, com 12 pontos, seguido do Congo, com sete, Guiné-Bissau, com seis, e Essuatini, com apenas um.

A 33.ª edição da Taça das Nações Africanas estava marcada para 2021, mas acabou por ser adiada para 2022 - apesar de manter a designação CAN'2021 - para não coincidir com a Copa América e o Euro'2020, que foram adiados, devido à pandemia de covid-19.