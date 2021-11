Guiné-Bissau empata sem golos frente à Guiné-Conacri

Jogo da zona africana de apuramento para o Mundial.

A seleção da Guiné-Conacri empatou esta sexta-feira sem golos na receção à congénere da Guiné-Bissau, em jogo do grupo I da zona africana de qualificação para o Mundial'2022 de futebol.

Nenhuma das seleções foi capaz de desmontar a organização defensiva do adversário e o nulo no marcador acabou por se tornar inevitável, resultado que não tem qualquer influência na questão do apuramento para o Mundial, visto que só o primeiro lugar dá acesso à fase seguinte.

Com efeito, a seleção de Marrocos, que defronta o Sudão, fora de casa, já garantiu a passagem, liderando o grupo com 12 pontos (menos um jogo), seguido da Guiné-Bissau, que conta com vários jogadores que atuam no campeonato português, com cinco pontos, da Guiné-Conacri, com quatro, e do Sudão, que é último classificado, com dois pontos (menos um jogo).