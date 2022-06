Guiné-Bissau empata com Serra Leoa no apuramento para a CAN'2023

Redação com Lusa

Seleção da Guiné-Bissau desperdiçou vantagem de dois golos.

A Guiné-Bissau desperdiçou esta segunda-feira uma vantagem de dois golos frente à Serra Leoa, empatando 2-2 em Conacri, na segunda jornada do Grupo A de apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2023.

A expulsão do defesa Sana Gomes, aos 57 minutos, fez ruir a estratégia dos forasteiros, orientados por Baciro Candé, que se tinham adiantado com dois golos do médio Jorginho, aos 49 e 52 minutos.

Em Conacri, casa emprestada da Serra Leoa, o médio Augustus Kargbo reduziu aos 77 minutos e aos 88 foi a vez do avançado Musa Noah Kamara igualar, resgatando um ponto frente ao rival direto no apuramento, num desafio que só terminou aos 90+14.

Pela Guiné-Bissau jogaram Nanu, emprestado pelo FC Porto aos norte-americanos do FC Dallas, Sori Mané, do Moreirense, Alfa Semedo, do Vitória de Guimarães, e Bura, do Farense.

Horas antes, a Nigéria de José Peseiro tinha esmagado São Tomé e Príncipe, com concludente 10-0 em Agadir, Marrocos.

Cumpridas duas jornadas, a Nigéria comanda isolada com seis pontos, seguida da Guiné-Bissau, com quatro, enquanto a Serra Leoa tem um e São Tomé e Príncipe está ainda a zero.