Guiné-Bissau: depois da intoxicação e da polémica, a goleada em campo

Guiné-Bissau defronta Marrocos no apuramento para o Mundial

Redação com Lusa

Derrota por cinco golos sem resposta em jogo de apuramento para o Mundial.

A seleção de futebol de Marrocos venceu esta quarta-feira, em Rabat, a sua congénere da Guiné-Bissau por 5-0, em jogo da terceira jornada do grupo I da qualificação africana para o Mundial de 2022, no Catar.

A seleção marroquina inaugurou o marcador aos 31 minutos, com um golo apontado por Achraf Hakimi, e, aos 45+1, Louza, na conversão de uma grande penalidade, obteve o segundo golo.

Os marroquinos ampliaram logo no início da segunda parte, aos 49 minutos, num golo apontado por Chair, para, aos 62 minutos, El Kaabi fazer o quarto, enquanto o quinto golo chegou aos 82 minutos, por El Haddadi.

A Guiné-Bissau sofreu na terça-feira uma intoxicação alimentar, mas o comissário do jogo decidiu que a partida se deveria realizar, depois de o relatório médico do hospital marroquino que deu assistência aos jogadores guineenses referir que estavam em "boas condições".

Marrocos e Guiné-Bissau voltam a defrontar-se no próximo sábado em Casablanca, na quarta jornada do grupo I, uma vez que o estádio Nacional 24 de Setembro, em Bissau, foi interditado pela FIFA devido às suas condições.

A Guiné-Bissau perdeu a liderança do grupo I e, para ser apurada para o grupo das seleções africanas que vão disputar os cinco lugares do continente no Mundial'2022, tem de ganhar os restantes jogos que ainda faltam, nomeadamente o de sábado contra Marrocos e os previstos para novembro contra a Guiné Conacri e o Sudão.