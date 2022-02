Governo Angolano anuncia reabilitação e privatização do estádio da Cidadela

O governo angolano, através do Ministério da Juventude Desportos, anunciou hoje em Luanda que vai reabilitar o estádio da Cidadela, que foi interditado pela Confederação Africana de Futebol (CAF) há mais de dez anos.

Sem avançar datas, o chefe de departamento para as infraestruturas do Ministério da Juventude e Desportos, Moisés Cabenda, disse que as obras começam ainda este ano e que o segundo anel, em avançado estado de degradação, está entre as prioridades.

O responsável adiantou que depois da reabilitação o estádio, inaugurado em 1972 e com capacidade para 60 mil espetadores, vai ser privatizado.

Recentemente, a CAF interditou os estádios 11 de Novembro, em Luanda, o Chiaze, em Cabinda, o Ombaka, em Benguela, e o estádio da Tundavala, em Huíla, devido ao mau estado de conservação.