Golos de Ekambi colocam Camarões nas meias-finais da CAN'2021

Seleção treinada por António Conceição avança na prova de seleções do continente africano

Dois golosde Ekambi confirmaram o favoritismo do anfitrião Camarões no triunfo sobre a Gâmbia (2-0) e colocou a equipa do técnico português António Conceição nas meias-finais da CAN'2021.

Em Douala, no primeiro jogo dos quartos de final, os Camarões alcançaram com justiça a sua 10.ª presença nas meias da mais importante prova africana de seleções, perante a maior surpresa da atual edição.

150.ª do ranking FIFA (a pior de todas as equipas que iniciaram a prova) e estreante absoluta em fases finais da CAN, a Gâmbia ainda resistiu durante a primeira parte, mas, depois do intervalo, os Camarões acabaram por ultrapassar a barreira defensiva rival.

Foi nesse período que entrou em ação Toko Ekambi, avançado do Lyon, que inaugurou o marcador aos 50 minutos e bisou aos 57.

Com a eliminatória praticamente resolvida, e perante a inoperância da Gâmbia, que não contou com Yusupha Njie, avançado do Boavista, devido a castigo, a equipa de Conceição poupou alguns esforços já a pensar no duelo das meias, que será frente ao Egito, de Carlos Queiroz, ou Marrocos.

Ainda este sábado, em Garoua, Burkina Faso e Tunísia lutam pelo apuramento para as meias-finais.