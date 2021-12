Girabola: Sporting de Benguela falha viagem a Cabinda por falta de dinheiro

Emblema não dispôs de verbas para voar até à província mais a norte de Angola e arrisca-se a perder por falta de comparência

O Sporting de Benguela falhou, esta quinta-feira, a visita ao Sporting de Cabinda, relativa à nona jornada do Girabola, devido a dificuldades financeiras, o que originou o adiamento do encontro.

Horas antes da hora de início do jogo do principal campeonato angolano, o Sporting de Benguela alegou que não dispunha de verbas para suportar as despesas da viagem de avião com destino à província mais a norte de Angola.

A equipa que jogaria como visitante arrisca-se a perder por falta de comparência, devendo o Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol decidir sobre o caso ao longo das próximas 24 horas.