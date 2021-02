Girabola: Sporting Cabinda vence líder Petro e larga a lanterna-vermelha

Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, perdeu a possibilidade de assumir a liderança da prova, ao empatar com o Sagrada Esperança

O Sporting de Cabinda venceu, esta quarta-feira, o Petro de Luanda, líder do campeonato angolano, por 3-0, em jogo da 11.ª jornada da competição, e passou a somar sete pontos na classificação.

O desafio foi disputado no estádio do Tafe, em Cabinda. Yele, aos 12 minutos, Castro, aos 26, e Lazy, aos 35, garantiram a vitória dos "leões" do norte de Angola.

Com este resultado, os "petrolíferos" de Luanda, com 19 pontos, perderam a possibilidade de consolidar a liderança do Girabola.

No estádio 22 de Junho, em Luanda, o Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, perdeu a possibilidade de assumir a liderança do Girabola, ao consentir um empate 2-2 diante do Sagrada Esperança.

Pelo Interclube, Das Faa, aos 19 minutos, de grande penalidade, e Nandinho, aos 80, foram os marcadores em serviço, ao passo que Matengo bisou pelos "diamantíferos", aos 74, de grande penalidade, e aos 78.

O 1.º de Agosto, tetracampeão em título orientado pelo português Paulo Duarte, venceu por 2-0 a Académica do Lobito, no estádio 11 de Novembro, em Luanda.

Libero, num autogolo aos 78 minutos, e Buá, aos 90+5, garantiram o triunfo dos "agostinos" que subiram três degraus na tabela ocupando agora a 11.ª posição.

A Baixa de Cassange venceu, em Calulo, o Recreativo do Libolo por 2-1, atingindo agora o seu 10.º ponto. Pelos "malanjinos" marcaram Robson, aos 07 minutos, e Mavambo, aos 60, enquanto Ning, aos 73 minutos, marcou o golo de honra dos "libolenses".

Já o Desportivo da Huíla recebeu e venceu o Williet de Benguela por 1-0, com golo do camaronês Emanuel, que de cabeça, aos 90+2, bateu o guarda-redes Lambito.

O Ferrovia do Huambo empatou 0-0 com o Progresso do Sambizanga, resultado similar no jogo entre o Cuando-Cubango FC e o Recreativo da Caála, ambos jogos hoje disputados.

O desafio entre o Bravos do Maquis e o Santa Rita de Cássia, agendado para o estádio 4 de Janeiro no Uíge, não foi realizado hoje por os "católicos" terem apresentado testes vencidos da covid-19 e o adversário se ter recusado em entrar em campo.

Das Faa, do Interclube, somou o hoje o seu sexto golo e é agora o melhor marcador do campeonato, seguido por Picas, do Petro de Luanda, com cinco golos. Valente, do Ferrovia do Huambo, e Adó Pena, da Académica do Lobito, vêm nas posições imediatas com quatro golos cada.

A 12.ª jornada do Girabola vai disputar-se no próximo fim de semana.