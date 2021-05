Girabola: Sagrada Esperança vence Ferrovia e lidera provisoriamente

Venceu o Ferrovia do Huambo por 1-0, jogo da 18.ª jornada da prova.

O Sagrada Esperança assumiu a liderança provisória do campeonato angolano de futebol, com 41 pontos, após vencer o Ferrovia do Huambo por 1-0, jogo da 18.ª jornada do Girabola 2020/21.

Caxi, aos 21 minutos, marcou o golo dos diamantíferos, que relegam para a segunda posição do 1.º de Agosto, treinado pelo português Paulo Duarte, com 39 pontos.

O Bravos do Maquis consolidou hoje o terceiro lugar na prova, com 38 pontos, ao receber e vencer, no estádio Mundunduleno, o Sporting de Cabinda com golo de Benerfa, aos 25 minutos.

Já o Petro de Luanda, também cimentou o quarto lugar após vencer por 2-1 o Baixa de Kassange, no estádio 1.º de Maio, em Malanje. Meg, aos 33 minutos, e Figueira, aos 90+4, marcaram para os "petrolíferos", enquanto Maludi, aos 25 minutos, descontou para os anfitriões.

Também este sábado, o Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, venceu por 2-1 o Recreativo da Caála, no estádio 22 de Junho, em Luanda.

Os "polícias", que entraram a perder, após o golo de Deco, dos "caalenses" no primeiro minuto do jogo, deram a volta ao placard com golos de Wilfred, aos 49 minutos, e de Jared, aos 80 minutos.

Com este resultado, o Interclube mantém-se na quinta posição do Girabola, agora com 32 pontos.

E no estádio de Calulo, província angolana do Cuanza Sul, a Académica do Lobito venceu por 2-1 o Recreativo do Libolo, orientado pelo português Paulo Torres, consentindo a primeira derrota no comando técnico dos "libolenses".

Macussa, dos lobitangas, aos 35 minutos, abriu o marcador, Bebo, defesa do Libolo fez um autogolo aos 85 minutos, ao passo que Valy marcou o golo solitário do Recreativo do Libolo, aos 72 minutos.

A jornada encerra no domingo com três jogos e o 1.º de Agosto, em caso de vitória, regressa à liderança da prova.

Das Faa, do Interclube, Mabululu, do 1.º de Agosto, e Tiago Azulão e Picas, ambos do Petro de Luanda, são os melhores marcadores do Girabola 2020/21, com sete golos cada.

Jogos da 18.ª jornada:

- Sábado, 8 mai:

Interclube - Recreativo da Caála, 2-1.

Sagrada Esperança - Ferrovia do Huambo, 1-0.

Bravos do Maquis - Sporting de Cabinda, 1-0.

Baixa de Kassange - Petro de Luanda, 1-2.

Recreativo do Libolo - Académica do Lobito, 1-2.

- Domingo, 9 mai:

Desportivo da Huíla - Cuando-Cubango FC

Santa Rita de Cássia - Progresso do Sambizanga

Williet de Beguela - 1.º de Agosto

Classificação:

1. Sagrada Esperança, 41 pontos.

2. 1.º de Agosto, 39.

3. Bravos do Maquis, 38.

4. Petro de Luanda, 36.

5. Interclube, 32.

6. Recreativo da Caála, 25.

7. Desportivo da Huíla, 23.

8. Académica do Lobito, 21.

9. Progresso do Sambizanga, 21.

10. Recreativo do Libolo, 20.

11. Williet de Benguela, 20.

12. Cuando-Cubango FC, 19.

13. Sporting de Cabinda, 17.

14. Baixa de Kassange, 15.

15. Santa Rita de Cássia, 13.

16. Ferrovia do Huambo, 06.