Girabola: Sagrada Esperança vence 1.º de Agosto, de Paulo Duarte, e é segundo

Venceu por 2-1 o jogo em atraso da sexta jornada.

O Sagrada Esperança ascendeu à segunda posição do campeonato angolano de futebol, com 29 pontos, após vencer por 2-1 o 1.º de Agosto, treinado pelo português Paulo Duarte, em jogo em atraso da sexta jornada.

Jó Paciência bisou para os diamantíferos, aos 28 e 57 minutos de grande penalidade, enquanto Aldair descontou para os agostinos aos 70 minutos, neste duelo de campeões que decorreu na província angolana da Lunda Norte.

Com esta derrota, o 1.º de Agosto cai para a quarta posição da tabela classificativa com 26 pontos, a cinco pontos do Bravos do Maquis. que comanda o campeonato com 31 pontos.

O Girabola, que já fez disputar a 15.ª e última jornada da primeira volta, vai realizar até 18 de abril jogos em atraso, sobretudo envolvendo o 1.º de Agosto.

Das Faa, do Interclube comandado pelo português Ivo Campos, e Mabululu, do 1.º de Agosto, são os melhores marcadores da prova, com sete golos cada.

A segunda volta do campeonato tem início previsto para 21 de abril.

Classificação:

1. Bravos do Maquis, 31 pontos.

2. Sagrada Esperança, 29.

3. Petro de Luanda, 28.

4. 1.º de Agosto, 26.

5. Interclube, 25.

6. Recreativo da Caála, 21.

7. Ferrovia do Huambo, 19.

8. Cuando-Cubango FC, 17.

9. Académica do Lobito, 17.

10. Progresso do Sambizanga, 16.

11. Desportivo da Huíla, 15.

12. Baixa de Cassange, 14.

13. Williet de Benguela, 14.

14. Sporting de Cabinda, 14.

15. Recreativo do Libolo, 13.

16. Santa Rita de Cássia, 12.