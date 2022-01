Girabola: Sagrada Esperança sofre primeira derrota e atrasa-se na luta

Um golo de Jaime assegurou o triunfo dos visitantes e impediu que o Sagrada Esperança, segundo classificado subisse provisoriamente ao primeiro lugar, ocupado pelo Petro de Luanda

O Sagrada Esperança atrasou-se hoje na corrida ao título angolano de futebol, ao perder pela primeira vez na presente edição do Girabola, na receção ao Desportivo da Luanda Sul, por 1-0, em jogo da 16.ª jornada.

Um golo de Jaime, aos 50 minutos, assegurou o triunfo dos visitantes e impediu que o Sagrada Esperança, segundo classificado, com 37 pontos, subisse provisoriamente ao primeiro lugar, ocupado pelo Petro de Luanda, que tem 38.

A formação comandada pelo português Alexandre Santos deveria ter defrontado hoje o Cuando Cubango FC, mas o encontro não se realizou por ausência dos visitantes, que não se deslocaram a Luanda devido a dificuldades financeiras.

Nos próximos dias, a Federação Angolana de Futebol deverá decidir-se pela remarcação do jogo ou atribuir uma derrota por 3-0 ao Cuando Cubango, por falta de comparência.

Já o 1.º de Agosto venceu a Académica do Lobito por 1-0, em Benguela, com um golo de Benarfa, aos 39 minutos, e mantém-se na terceira posição, com 34 pontos, a três do Sagrada Esperança e a quatro do Petro.

O Recreativo da Caála ganhou por 3-0 no terreno do Sporting de Benguela por 3-0, com tentos de Deco, aos dois minutos, Malamba, aos 52, e Zico, aos 66, e ascendeu à quinta posição, com 25 pontos.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos marcadores, com 15 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 11, e Jiresse, do Recreativo do Libolo, com sete.