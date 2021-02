Girabola: Petro de Luanda reforça liderança ao vencer Progresso Sambizanga

Equipa tricolor somou o quarto triunfo seguido no principal escalão de Angola. No próximo fim-de-semana, protagoniza um duelo de cartaz frente ao atual campeão 1.º de Agosto

O Petro de Luanda reforçou, esta quarta-feira, a liderança do principal campeonato angolano, após receber e vencer o Progresso do Sambizanga, por 3-2, em jogo da oitava jornada da atual edição do Girabola.

A equipa tricolor, oriunda da capital de Angola e com 19 pontos somados no primeiro posto, já não perde há quatro encontros consecutivos na competição.

Também neste dia, o Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, venceu, no estádio 22 de Junho, em Luanda, o Ferrovia do Huambo, por 5-0, e ascendeu à segunda posição da tabela, com 13 pontos, menos seis do que o Petro.

Já o Recreativo da Caála alcançou a terceira posição do Girabola, com 12 pontos somados, ao vencer, no seu reduto, a Académica do Lobito, por 1-0, enquanto o Recreativo do Libolo foi derrotado pelo Sagrada Esperança, por 4-1.

A nona jornada do Girabola disputa-se no próximo fim de semana e tem como jogo de cartaz o embate entre o tetracampeão em título 1.º de Agosto, treinado pelo português Paulo Duarte, e o líder Petro de Luanda. É considerado o maior clássico do futebol angolano.