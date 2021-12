Girabola: Petro de Luanda perde com Sagrada Esperança e cede liderança

Novo segundo classificado perdeu invencibilidade na competição

O Petro de Luanda, de Alexandre Santos, perdeu hoje a liderança do campeonato angolano de futebol, em consequência da derrota no reduto do Sagrada Esperança por 2-1, em encontro da 11.ª jornada.

Depú, por duas vezes, aos 46 e 87 minutos, marcou os golos dos campeões angolanos e reforçou a liderança dos melhores "artilheiros", com 14 golos. Do lado dos visitantes, o tento foi de Yano, aos 49 minutos.

Com esta derrota, o Petro de Luanda perdeu a invencibilidade no Girabola e caiu para a segunda posição, com 29 pontos, os mesmos do Sagrada Esperança, que é o novo líder.

Na outra partida, o Recreativo do Libolo, de Paulo Torres, perdeu, no seu reduto, frente ao Kabuscorp do Palanca por 2-1, após golos de Kuxixima, por duas vezes, aos 24 e 70 minutos, e Liliano, aos 61 minutos, a favor do Libolo.

O Desportivo da Huila e o Desportivo da Lunda Sul empataram 1-1, na província angolana da Huila. Freddy, aos cinco minutos, abriu o marcador, que viria a ser igualado, aos 85, por Gláucio.

O Cuando Cubango FC ganhou ao Progresso do Sambizanga, em Luanda, por 2-1, com golos de Massadila, aos 40 minutos, e Mussa, cinco minutos depois. Bebo, aos 85, marcou o golo de honra do Progresso.