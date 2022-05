Girabola: Petro de Luanda, de Alexandre Santos, empata, mas mantém liderança

Em jogo disputado na província angolana de Benguela, Valdez, aos 19 minutos, abriu o marcador para os anfitriões, mas Érico, aos 21, restabeleceu a igualdade

O Petro de Luanda, sob comando do treinador português Alexandre Santos, empatou hoje diante da Académica do Lobito (1-1), em jogo em atraso da 27ª jornada, mas mantém a liderança isolada do campeonato angolano de futebol.

Em jogo disputado na província angolana de Benguela, Valdez, aos 19 minutos, abriu o marcador para os anfitriões, mas Érico, aos 21, restabeleceu a igualdade.

O líder Petro de Luanda soma 65 pontos, mais seis do que o campeão Sagrada Esperança, que tem mais um jogo, enquanto a Académica do Lobito é nona, com 36.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 16.