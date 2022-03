Girabola: Petro de Luanda, de Alexandre Santos, cimenta liderança

Em jogo disputado na província angolana da Huila, os golos dos visitantes foram marcados por Tiago Azulão, aos sete minutos, Soares, aos 25, Dino, aos 38, na própria baliza, e Vidinho, aos 80, depois de Robson adiantar os locais, aos três

O Petro de Luanda, sob liderança do treinador português Alexandre Santos, venceu hoje no reduto do Desportivo da Huila por 4-1 e reforçou a liderança do campeonato angolano de futebol, em jogo da 21.ª jornada.

Em jogo disputado na província angolana da Huila, os golos dos visitantes foram marcados por Tiago Azulão, aos sete minutos, Soares, aos 25, Dino, aos 38, na própria baliza, e Vidinho, aos 80, depois de Robson adiantar os locais, aos três.

O 1.º de Agosto empatou, em Luanda, diante do Recreativo da Caála (1-1), e atrasou-se na corrida ao título, mantendo-se na terceira posição do Girabola, com 43 pontos, a 11 do Petro.

Macaya, aos nove minutos, marcou para os anfitriões, enquanto, do lado contrário, Stélvio, aos 89, restabeleceu a igualdade.

O Interclube venceu o Kabuscorp do Palanca por 1-0, em Luanda, após golo de Jamanta, aos 38 minutos, e reforçou o quarto lugar, com 35 pontos.

O Wiliete de Benguela e a Académica do Lobito empataram 2-2, em jogo disputado na província angolana de Benguela.

Giovani, aos 59 minutos, e Sukuya, aos 88, marcaram os golos do Wiliete, enquanto Cabibi, aos 45, e Tavares, aos 87, faturaram para os forasteiros.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 15.