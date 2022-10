Girabola : Interclube de Rogério Gonçalves empata e falha liderança

O Sagrada Esperança, treinado pelo português Alexandre Ribeiro voltou a desperdiçar pontos ao empatar diante do Desportivo da Lunda Sul (1-1).

O Interclube, do treinador português Alexandre Gonçalves, empatou este sábado diante do Bravos do Maquis (1-1) e desperdiçou oportunidade de subir à liderança do campeonato angolano, em jogo da sexta jornada.

Rúben, aos 34 minutos, abriu o marcador para o Bravos do Maquis, e Mano Calesso, aos 49, restabeleceu a igualdade.

O Sagrada Esperança, treinado pelo português Alexandre Ribeiro voltou a desperdiçar pontos ao empatar diante do Desportivo da Lunda Sul (1-1), após Deco, aos dois minutos, dar vantagem ao Sagrada Esperança, enquanto o Desportivo da Lunda Sul empatou por intermédio de João, aos 74.

A Académica do Lobito venceu o ASK Dragão do Uige, por 2-0, com golos de Kaporal, aos 16 e 65 minutos.

Resultados da sexta jornada

Sexta-feira, 28 outubro

Petro de Luanda - Recreativo do Libolo, 0-1

Sábado, 29 outubro

Desportivo da Lunda Sul - Sagrada Esperança, 1-1

Bravos do Maquis - Interclube, 1-1

Académica do Lobito - ASK Dragão do Uige, 2-0

Domingo, 30 outubro

Cuando Cubango FC - Isaac de Benguela

Santa Rita de Cássia - Wiliete de Benguela

Sporting de Benguela - Sporting de Cabinda

Segunda-feira, 28 novembro

Desportivo da Huila - 1.º de Agosto

Classificação

1. Wiliete de Benguela, 13 pontos

2. Recreativo do Libolo, 12

3. Petro de Luanda, 12

4. Interclube, 11

5. Sporting de Cabinda, 10

6. Académica do Lobito, 9

7. 1.º de Agosto, 7

8. Desportivo da Lunda Sul, 7

9. Desportivo da Huila, 5

10. Sagrada Esperança, 5

11. Isaac de Benguela, 3

12. Sporting de Benguela, 3

13. Bravos do Maquis, 3

14. ASK Dragão do Uige, 2

15. Cuando Cubango FC, 2

16. Santa Rita de Cássia, 1