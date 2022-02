Girabola: goleada do Sagrada Esperança em jogo antecipado

Fotografia: Reprodução/Facebook do Girabola

Redação com Lusa

Triunfo por seis golos sem resposta frente ao Sporting de Cabinda.

O Sagrada Esperança goleou o Sporting de Cabinda por 6-0, e encurtou a distância para o líder Petro de Luanda, em jogo antecipado da 22.ª jornada do campeonato angolano de futebol.

Depú fez um hat trick, marcando aos 30, 47 e 64 minutos, e distanciou-se na lista de melhores marcadores, com 18 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 13.

Dlamine, aos 70 minutos, e Jó Paciência, aos 82 e 85, marcaram os outros golos.

Com este resultado, o Sagrada Esperança reforçou o segundo lugar, com 41 pontos, menos seis do que o líder Petro de Luanda.

O jogo foi antecipado devido ao envolvimento do Sagrada Esperança na Liga dos Clubes Campeões Africanos.

Resultados da 22.ª jornada:

- Terça-feira, 01 fev:

Sagrada Esperança - Sporting de Cabinda, 6-0

- Sábado, 12 mar

Académica do Lobito - Progresso do Sambizanga

Interclube - Desportivo da Huila

Petro de Luanda - Bravos do Maquis

- Domingo, 13 mar

Recreativo da Caála - Desportivo da Lunda Sul

1.º de Agosto - Recreativo do Libolo

Cuando Cubango - Kabuscorp do Palanca

Sporting de Benguela - Wiliete de Benguela

Classificação:

1. Petro de Luanda, 47 pontos.

2. Sagrada Esperança, 41.

3. 1.º de Agosto, 37.

4. Interclube, 25

5. Recreativo da Caála, 25

6. Bravos do Maquis, 23.

7. Wiliete de Benguela, 23.

8. Sporting de Cabinda, 23.

9. Recreativo do Libolo, 22

10. Desportivo da Huila, 22

11. Desportivo da Lunda Sul, 20

12. Cuando Cubango FC, 18.

13. Académica do Lobito, 17.

14. Kabuscorp do Palanca, 13

15. Progresso do Sambizanga, 09.

16. Sporting de Benguela, 02.