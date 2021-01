Girabola: Ferrovia do Huambo ascende à vice-liderança ao bater Santa Rita de Cássia

O Ferrovia do Huambo alcançou, este domingo, o segundo lugar do campeonato angolano de futebol com 12 pontos somados, após vencer o Santa Rita de Cássia por 1-0, em jogo da sétima jornada da prova.

O golo solitário dos planálticos do Huambo foi apontado por Benvindo, aos 55 minutos.

Na província angolana da Huíla, o Recreativo do Libolo venceu, este domingo, Desportivo local, por 2-1, e subiu cinco lugares na tabela classificativa da prova, alcançando o sétimo posto, com sete pontos.

Francis, aos 79 minutos, e Pinó, aos 84 minutos, marcaram para os "libolenses", enquanto Pedro, aos 28 minutos, marcou o golo de honra dos huilanos.

Já no estádio dos Eucaliptos, no Bié, o Cuando-Cubango FC repartiu pontos com o Baixa de Cassange, ao empatarem 1-1. Mussá, do Cuando-Cubango FC, abriu o "placard" aos cinco minutos e Mampé empatou aos 90.

Picas, do Petro de Luanda, e Valante, do Ferrovia do Huambo, lideram a lista dos melhores marcadores da competição angolana, com quatro golos cada.