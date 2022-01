Girabola: Cuando Cubango anuncia possível desistência por razões financeiras

O Cuando Cubango FC falhou a deslocação a Luanda onde defrontaria hoje o Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, por razões financeiras

A direção do Cuando Cubango FC pode desistir do campeonato angolano de futebol, por razões financeiras, anunciou hoje o coordenador da comissão de gestão do clube, Carlos Jonas.

"Já é sabido que nós estamos com dificuldade financeira. Se não encontramos alguém que possa salvar, posso garantir que, nos próximos dias, anunciaremos a nossa desistência do Girabola. Estamos, através do governo da província do Cuando Cubango, a tentar ver se encontramos alguma salvação para o clube, mas, se não acontecer, vamos mesmo desistir", disse.

O Cuando Cubango FC falhou a deslocação a Luanda onde defrontaria hoje o Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, por razões financeiras, em jogo da 16.ª jornada do campeonato angolano de futebol.

No Girabola, o Cuando Cubango FC ocupa a 13.ª posição, com 15 pontos, frutos de quatro vitórias, três empates e nove derrotas.

A prova é liderada pelo Petro de Luanda, com 38 pontos, com menos um jogo, seguido pelo Sagrada Esperança que tem menos um ponto.