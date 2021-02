Girabola: Bravos do Maquis vencem 1º de Agosto, de Paulo Duarte

O 1.º de Agosto, que esteve cerca de vinte dias em quarentena, está com seis jogos em atraso.

O Bravos do Maquis venceu hoje o 1.º de Agosto, treinado pelo português Paulo Duarte, por 3-2, em jogo em atraso da oitava jornada do campeonato angolano de futebol Girabola 2020/21.

Os golos de Benerfa, aos 45 e 80 minutos, e de Dabanda, aos 51 minutos, garantiram a vitória dos "maquizardes", neste desafio que decorreu no estádio 11 de Novembro, em Luanda, somando agora 13 pontos.

Por parte do 1.º de Agosto, tetracampeão em título e que fez apenas o seu terceiro jogo no campeonato, os golos foram rubricados por Mário, no minuto 16, e Mabululu aos 89 minutos.

Os "agostinos" orientados pelo burquinabê Narcisse Yameogo, adjunto de Paulo Duarte, retido em Portugal devido ao encerramento das ligações aéreas entre Angola e Portugal devido à pandemia de covid-19, mantêm-se na 12ª posição, com seis pontos.

O 1.º de Agosto, que esteve cerca de vinte dias em quarentena, está com seis jogos em atraso.

Na 10ª jornada, que se disputa no próximo fim de semana, o Bravos do Maquis mede forças com a Baixa de Cassange e o 1.º de Agosto defronta do Recreativo do Libolo, no destaque da jornada.

Picas, do Petro de Luanda, que lidera o campeonato, é o melhor marcador com cinco golos, seguido de Valente, do Ferrovia do Huambo, e de Adó Pena, da Académica do Lobito, ambos com 4 golos cada.

Classificação

1. Petro de Luanda, 19 pontos.

2. Ferrovia do Huambo, 15 pontos.

3. Académica do Lobito, 14.

4. Interclube, 14.

5. Recreativo da Caála, 13

6. Bravos do Maquis, 10.

7. Sagrada Esperança, 10.

8. Santa Rita de Cássia, 10

9. Cuando-Cubango FC, 8

10. Williet de Benguela, 8.

11. Recreativo do Libolo, 7

12. 1.º de Agosto, 6

13. Baixa de Cassange, 6

14. Desportivo da Huíla, 5

15. Progresso do Sambizanga, 5

16. Sporting de Cabinda, 4