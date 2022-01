Girabola: Bravos do Maquis vence Wiliete de Benguela e ascende à sexta posição

Dabanda, aos oito minutos, abriu o marcador, que foi ampliado por Furtado, aos 90+1

O Bravos do Maquis venceu hoje o Wiliete de Benguela por 2-0, na província angolana de Benguela, e ascendeu à sexta posição do campeonato angolano de futebol, com 23 pontos, em jogo da 16.ª jornada.

O Progresso do Sambizanga venceu, em Luanda, o Desportivo da Huila por 2-1, após reviravolta no resultado.

Os visitantes abriram o marcador por intermédio de Robson, aos 52 minutos. Vanilson, aos 80, restabeleceu a igualdade, e Isaac, minutos depois, marcou o golo da vitória.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos marcadores, com 15 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 11, e Jiresse, do Recreativo do Libolo, com sete.