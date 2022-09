Girabola: Alexandre Ribeiro estreia-se no Sagrada Esperança com derrota

Desaire na receção ao Wiliete de Benguela.

O vice-campeão angolano Sagrada Esperança começou este sábado o Girabola com uma derrota na receção ao Wiliete de Benguela, por 2-1, na estreia do treinador português Alexandre Ribeiro, em jogo da primeira jornada do campeonato angolano de futebol.

Os anfitriões inauguraram o marcador por intermédio de Luís Tati, aos 19 minutos, e, quatro minutos depois, Gazeta, restabeleceu a igualdade, que foi desfeita aos 62, por Mona.

Quem também falhou a oportunidade de se estrear com uma vitória no Girabola foi o treinador português Rogério Gonçalves, que não seguiu melhor do que levar o seu Interclube empatar 0-0 no terreno da Académica do Lobito (0-0), na província angolana de Benguela.

O Recreativo do Libolo venceu o estreante ASK Dragão, do Uige, por 1-0, com golo de Isaías, aos 87 minutos, enquanto o Sporting de Cabinda venceu o Desportivo da Lunda Sul, por 1-0, no seu reduto, graças a um tento de Ju, aos dois minutos.

Resultados da 1.ª jornada:

- Sábado, 24 set:

Sagrada Esperança - Wiliete de Benguela, 1-2

Académica do Lobito - Interclube, 0-0

Sporting de Cabinda - Desportivo da Lunda Sul, 1-0

ASK Dragão do Uige - Recreativo do Libolo, 0-1

- Domingo, 25 set:

Sporting de Benguela - Santa Rita

- Terça-feira, 27 set:

Petro de Luanda - Bravos do Maquis

Desportivo da Huila - Isaac de Benguela

- Quarta-feira, 28 set:

1.º de Agosto - Cuando Cubango FC

Classificação:

1. Sporting de Benguela, 3 pontos

2. Wiliete de Benguela, 3

3. Recreativo do Libolo, 3

4. Académica do Lobito, 1

5. Interclube, 1

6. Desportivo da Lunda Sul, 0

7. Sagrada Esperança, 0

8. ASK do Dragão do Uige, 0

9. Desportivo da Huila

10. Santa Rita

11. Petro de Luanda

12. Sporting de Benguela

13. Bravos do Maquis

14. 1.º de Agosto

15. Cuando Cubango FC

16. Isaac de Benguela