Girabola: Académica do Lobito vence dérbi benguelense e sobe à segunda posição

A Académica do Lobito ascendeu este sábado ao segundo lugar do campeonato angolano de futebol, após vencer o Williet de Benguela por 3-0, em jogo da sétima jornada da competição.

No regresso ao Estádio do Buraco, em Benguela, os lobitangas foram superiores aos benguelenses, com Cláudio Cruz a ser o homem do jogo ao marcar dois golos, aos 48 e 57 minutos, enquanto Dieu fez um autogolo, aos 87.

Já em Luanda, o Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, perdeu este sábado por 1-0 diante do Sporting de Cabinda e caiu para o terceiro lugar com 10 pontos, com os leões de Cabinda a somarem os primeiros três pontos na prova.

Gláucio, aos quatro minutos, marcou o golo solitário deste jogo que decorreu no estádio 22 de Junho, em Luanda.

Também este sábado, o Petro de Luanda empatou a zero diante do Recreativo da Caála, no estádio 11 de Novembro, em Luanda, mas segurou a liderança do Girabola, agora com 16 pontos.

A jornada, "amputada" devido ao adiamento de dois jogos, prossegue no domingo com mais três jogos.

Picas, do Petro de Luanda, e Valante, do Ferrovia do Huambo, lideram a lista dos melhores marcadores da prova com quatro golos cada.

Jogos da 7ª jornada:

- Sábado, 30 jan:

Académica do Lobito - Williet de Benguela, 3-0.

Sporting de Cabinda - Interclube, 1-0.

Petro de Luanda - Recreativo da Caála, 0-0.

- Domingo, 31 jan:

Desportivo da Huíla - Recreativo do Libolo.

Cuando-Cubango FC - Baixa de Cassange.

Ferrovia do Huambo - Santa Rita de Cássia.

1º de Agosto - Progresso do Sambizanga ( adiado).

Bravos do Maquis - Sagrada Esperança (adiado).

Classificação:

1. Petro de Luanda, 16 pontos.

2. Académica do Lobito, 11.

3. Interclube, 10.

4. Recreativo da Caála, 09.

5. Ferrovia do Huambo, 09.

6. Santa Rita de Cássia, 08.

7. Bravos do Maquis, 07.

8. Cuando-Cubango FC, 05.

9.Williet de Benguela, 05.

10. Progresso do Sambizanga, 05.

11. Sagrada Esperança, 04.

12. Recreativo do Libolo, 04.

13. Baixa de Cassange, 04.

14. Sporting de Cabinda, 03.

15. 1º de Agosto, 03.

16. Desportivo da Huíla, 02.