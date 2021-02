Girabola: Académica do Lobito bate Progresso do Sambizanga e sobe a segundo

Triunfo por 2-1 no jogo de abertura da ronda nove.

A Académica do Lobito ascendeu este sábado provisoriamente à segunda posição do campeonato angolano de futebol com 14 pontos, após vencer o Progresso do Sambizanga por 2-1, no jogo de abertura da nona jornada.

O avançado Adó Pena bisou para os académicos, ao marcar aos 19 e 23 minutos, e somou o seu quarto golo no campeonato, e Kibeixa marcou o golo de honra dos "sambilas", neste confronto que decorreu no estádio do Buraco, em Benguela.

Já em Calulo, província angolana do Cuanza Sul, o Bravos do Maquis venceu o anfitrião Recreativo do Libolo por 1-0 e subiu para a sexta posição da tabela com 10 pontos.

O golo solitário do jogo foi apontado por Dabanda, que, aos 50 minutos, passou com facilidade a defensiva "libolense" e bateu o guarda-redes Walter Manaia, enquanto no Huambo, o Recreativo da Caála empatou com o Sporting de Cabinda após empate 1-1.

A jornada prossegue no domingo com mais cinco jogos, com destaque para o desafio entre o 1.º de Agosto, tetracampeão em título e treinado pelo português Paulo Duarte, e o Petro de Luanda, equipa mais titulada do Girabola, considerado o maior clássico do futebol angolano.

Picas, do Petro de Luanda, é o melhor marcador do campeonato com cinco golos, seguido de Valente, do Ferrovia do Huambo, e de Adó Pena, da Académica do Lobito, ambos com quatro.

O campeonato angolano de futebol edição 2020/21 regista mais de 10 jogos em atraso, maioritariamente que envolvem o 1.º de Agosto, que esteve em quase 20 dias de quarentena devido à covid-19.

Programa da nona jornada:

- Sábado, 6 fev:

Bravos do Maquis - Recreativo do Libolo, 1-0.

Sporting de Cabinda - Recreativo da Caála, 1-1.

Académica do Lobito - Progresso do Sambizanga, 2-1.

- Domingo, 7 fev:

Sagrada Esperança - Baixa de Cassange

Desportivo da Huíla - Santa Rita de Cássia

Cuando-Cubango FC - Interclube

Ferrovia do Huambo - Williet de Benguela

1º de Agosto - Petro de Luanda

Classificação:

1. Petro de Luanda, 19 pontos.

2. Académica do Lobito, 14 pontos.

3. Interclube, 13 pontos.

4. Recreativo da Caála, 13.

5. Ferrovia do Huambo, 12.

6. Bravos do Maquis, 10.

7. Santa Rita de Cássia, 10.

8. Williet de Benguela, 08.

9. Sagrada Esperança, 07.

10. Recreativo do Libolo, 07.

11. Cuando-Cubango FC, 07.

12. Baixa de Cassange, 06.

13. Progresso do Sambizanga, 05.

14. Sporting de Cabinda, 04.

15. 1º de Agosto, 03.

16. Desportivo da Huíla, 02.

DYAS // NFO