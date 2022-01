Gana despede selecionador Milovan Rajevac após fraca prestação na CAN'2021

A decisão de despedir o treinador sérvio foi tomada em função dos maus resultados na CAN, competição em que terminou em último lugar no grupo C, com um empate e duas derrotas, atrás de Marrocos, Gabão e Ilhas Comores.

O sérvio Milovan Rajevac foi despedido do cargo de selecionador de futebol do Gana, após o fracasso da seleção na Taça das Nações Africanas (CAN'2021), eliminada ainda na fase de grupos.

A seleção ganesa perdeu com Marrocos (1-0) e com as Ilhas Comores (3-2), e empatou com o Gabão (1-1).

Rajevac, de 68 anos, tinha sido contratado em setembro, naquela que foi a sua segunda passagem pela seleção, que orientou anteriormente entre 2008 e 2010, levando, então, a equipa aos quartos de final do Mundial da África do Sul.

O Gana vai em março defrontar a Nigéria no play off final de apuramento para da zona africana para o Mundial'2022, no Catar, com a primeira mão em casa, em 24 de março, e a segunda fora, em 28.