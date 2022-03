Gana conquista primeira vaga africana no Mundial'2022

O Mundial de 2022 realiza-se no Catar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.

O Gana conquistou o primeiro passaporte da zona africana para o Mundial de futebol de 2022, ao empatar 1-1 na Nigéria, em encontro da segunda mão da terceira fase de apuramento.

Depois do empate a zero em casa, os ganeses adiantaram-se em Abuja, com um tento de Thomas Partey, aos 10 minutos, com os anfitriões a chegaram à igualdade aos 22, por intermédio de William Ekong.

O Gana, que já tinha estado nas edições de 2006, 2010 e 2014, com um sétimo lugar em 2010, garantiu a quarta presença, nas últimas cinco edições, graças ao golo marcado fora.

Na fase final, já estão 21 seleções, o Gana, uma seleção da CONCACAF (Canadá), quatro da América do Sul (Argentina, Brasil, Equador e Uruguai), 10 da Europa (Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Países Baixos, Sérvia e Suíça) e cinco da Ásia (Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irão, Japão e o anfitrião Qatar).

O Mundial de 2022 realiza-se no Catar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.