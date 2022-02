António Conceição destaca "reviravolta épica" para o pódio dos Camarões na CAN'2021

O português António Conceição enalteceu a "reviravolta épica" alcançada pela seleção dos Camarões para alcançar o terceiro lugar na CAN'2021.

Frente ao Burkina Faso, os Leões Indomáveis, orientados pelo treinador português, estiveram a perder por 3-0, com golos de Steve Yago, aos 24 minutos, um autogolo do guarda-redes Onana, aos 43, e um tento de Djibril Ouattara, aos 49.

Stéphane Bahoken iniciou a recuperação, aos 72 minutos, antes de Aboubakar "bisar" na partida, aos 85 e 87, só não fazendo pouco depois a reviravolta total porque viu um golo ser anulado.

"Foi uma reviravolta épica: não é fácil marcar três golos, em 13, 14 minutos. A equipa até estava a jogar bem, fiz nove alterações no "onze" [mantiveram-se Onana e Samuel Goum], porque os habituais titulares não se encontravam nas melhores condições para aguentar os 90 minutos, e sofremos dois golos na primeira parte. Logo no início do segundo tempo, encaixámos o terceiro tento, mas a equipa 'ressuscitou'", afirmou o técnico natural de Braga.

Seguiu-se o desempate através de grandes penalidades, com o triunfo, desta vez, a sorrir aos camaroneses por 5-3, depois do desaire na "lotaria" frente ao Egito, nas meias-finais.

"Tivemos 100% de aproveitamento nas grandes penalidades e o nosso guarda-redes defendeu uma bola. O facto de a equipa adversária ter chegado às meias-finais vem da sua qualidade e chegou com mais um dia de descanso do que nós, apresentando-se com a equipa titular", afirmou.

Apesar de afastado da final da C'AN2021, a disputar no domingo pelo Egito, orientado por Carlos Queiroz, frente ao Senegal, António Conceição desejou o triunfo do compatriota.

"Espero que Carlos Queiroz tenha sucesso na final, para cimentar a qualidade do futebol português por este mundo fora. Quando há um compatriota a vencer, fico satisfeito. A qualidade da CAN, que está ao nível do Campeonato da Europa, tem melhorado: as equipas já se apresentam bem organizadas, com ideia de jogo diferente, mais rigorosas na estratégia e complicam muito a tarefa das seleções teoricamente mais favoritas", rematou.