Final da CAN joga-se este domingo e Egito tem um incentivo de meio milhão

Decisivo jogo com o Senegal tem início às 19h00.

Caso vença a CAN pela oitava vez, a equipa do Egito terá direito a um prémio de cerca de 550 mil euros. Trata-se de uma promessa do Ministro da Juventude de Desporto do Egito, Ashraf Sobhi, que chegou a entendimento com um grupo empresarial local para atribuir este valor à seleção de Carlos Queiroz. Recorde-se que o prémio da CAF para o vencedor é de 4,3 milhões de euros.

O Egito, de Carlos Queiroz, e o Senegal, disputam este domingo a final da Taça das Nações Africanas de futebol (CAN'2021), na qual o treinador português pode alcançar o título continental.

Carlos Queiroz, de 68 anos, bicampeão mundial com as seleções de sub-20 de Portugal, e que já foi selecionador sénior de África do Sul, Portugal, Irão e Colômbia, tem a possibilidade de alcançar o primeiro grande título em seniores.

A seleção do Egito procura o oitavo título - é a recordista de triunfos, com sete, em 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 e 2010 - frente ao Senegal, finalista em 2002 e 2019, às 20:00 locais (19:00 em Lisboa), no Estádio Olembe, em Yaoundé, nos Camarões.