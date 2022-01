FIFA multa Federação angolana por invasão em jogo com o Egito

Entrada em campo de adeptos angolanos ocorreu, a 12 de novembro, em Luanda, por causa da presença de Mohamed Salah, estrela egípcia dos ingleses do Liverpool

A Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA) multou a Federação Angolana de Futebol em 7000 dólares, confirmou, este sábado, à Agência Lusa, o vice-presidente do órgão reitor do futebol angolano José Carlos Miguel.

Em causa está a invasão do relvado por adeptos no jogo entre a seleção angolana, orientada pelo português Pedro Gonçalves, e o Egito, de Carlos Queiroz, da quinta jornada da qualificação para o Mundial de 2022.

A invasão ocorreu devido à presença em campo do jogador do egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, num encontro disputado em 12 de novembro de 2021, no estádio 11 de Novembro, em Luanda.

Angola falhou o apuramento para o Mundial2022, ao terminar na última posição do grupo F, com cinco pontos.