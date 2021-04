Ferrovia do Huambo vence no campo e perde 16 pontos na secretaria

Ferrovia do Huambo vence Cuando-Cuando-Cubango FC mas é relegado para último no Girabola

O Ferrovia do Huambo venceu hoje o Cuando-Cuando-Cubango FC por 2-1, mas agora ocupa o último lugar do campeonato angolano de futebol, com seis pontos, após perder 16 na secretaria por "inscrição irregular" de um jogador.

Segundo uma deliberação da Federação Angolana de Futebol (FAF), anexada ao comunicado datado de 23 de abril, que homologa a primeira volta do Girabola 2020/21, o Ferrovia do Huambo perde 16 dos 19 pontos que somou até a 15ª jornada por inscrição irregular do atleta Alberto Elizeu Xavier "Vingumba".

A medida surge na sequência de um protesto apresentado pelo Williet de Benguela, onde já militou o jogador, após disputa do jogo da nona jornada do campeonato.

"Os deste conselho [Técnico Desportivo da FAF] dão provimento ao protesto apresentado e, em consequência, nos termos do regulamento de disciplina, é averbada derrota a favor dos adversários, ao clube Desportivo Ferrovia do Huambo em todos os jogos disputados em que "Vingumba" tenha constado na ficha técnica", lê-se na deliberação.

O presidente do Ferrovia do Huambo, Raimundo Marques, protestou hoje a decisão da FAF e garantiu recorrer, inclusive, à polícia de Investigação Criminal para "repor a verdade", admitindo existir "má-fé" do clube ao qual o atleta estava anteriormente vinculado.

Hoje, em jogo da 16ª jornada e primeiro da segunda volta, o Ferrovia derrotou o Cuando-Cubango FC por 2-1, com golos de Jorginho, aos sete minutos, e Luizinho, aos 90 minutos. Paulito marcou o golo de honra do Cuando-Cubango FC, aos 21 minutos.

Também hoje, o Santa Rita de Cássia empatou a 0-0 diante do Williet de Benguela. O confronto decorreu no estádio 4 de Janeiro, província angolana do Uíje, e Kaporal, pelos "benguelenses", ainda falhou uma grande penalidade aos 71 minutos.

O jogo entre o Sporting de Cabinda e o Desportivo da Huíla não foi realizado hoje por "dificuldades de deslocação" dos "huilanos" para Cabinda.

A jornada prossegue na terça-feira com mais duas partidas.

O 1.º de Agosto, tetracampeão em título orientado pelo português Paulo Duarte, lidera o Girabola com 36 pontos, agora menos um do que o Sagrada Esperança, que ocupa a segunda posição.

Das Faa, do Interclube, comandado pelo português Ivo Campos, e Mabululu, do 1.º de Agosto, são os melhores marcadores da prova com sete golos cada.

Jogos da 16ª jornada

Sábado, 24 abril

Baixa de Kassange - Recreativo da Caála, 0-0.

Interclube -1.º de Agosto, 0-1.

Recreativo do Libolo - Progresso do Sambizanga, 1-0.

Domingo, 25 abril

Ferrovia do Huambo - Cuando-Cubango FC, 2-1.

Desportivo da Huíla - Sporting de Cabinda (Adiado).

Santa Rita de Cássia - Williet de Benguela, 0-0.

Terça-feira, 27 abril

Sagrada Esperança - Académica do Lobito

Bravos do Maquis - Petro de Luanda

Classificação

1.1.º de Agosto, 36 pontos.

2.Sagrada Esperança, 35.

3.Bravos do Maquis, 33.

4.Petro de Luanda, 31.

5.Interclube, 28.

6.Recreativo da Caála, 22.

7.Recreativo do Libolo, 19.

8.Cuando-Cubango FC, 19.

9.Williet de Benguela, 19.

10.Progresso do Sambizanga, 19.

11.Desportivo da Huíla, 17.

12.Académica do Lobito, 17.

13.Baixa de Kassange, 15.

14.Sporting de Cabinda, 14.

15.Santa Rita de Cássia, 13.

16.Ferrovia do Huambo, 06.