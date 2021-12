Federação de Futebol da Nigéria demite selecionador principal

Conjunto africano, do qual faz parte Zaidu (FC Porto), será dirigido temporariamente por Augustine Eguavoen

A Federação de Futebol da Nigéria (NFF) demitiu, a cerca de um mês da Taça das Nações Africanas (CAN), o técnico Gernot Rohr do cargo de selecionador do país, função que desempenhava há cinco anos, devido à sucessão de resultados.

"A NFF rescindiu o seu contrato com Gernot Rohr, treinador das Super Águias desde agosto de 2016. Agradecemos-lhe pelos seus serviços", lê-se em comunicado.

Desde 2016, Gernot Rohr, antigo treinador alemão do Bordéus e do Eintracht Frankfurt, orientou a Nigéria até à fase final do Mundial'2018 e ao terceiro lugar da CAN'2019.

O técnico germânico deixa a Nigéria com a qualificação para a próxima edição da CAN, que decorre em janeiro de 2022, garantida, sendo que o conjunto nigeriano, no qual atua Zaidu (FC Porto), será dirigido interinamente por Augustine Eguavoen.