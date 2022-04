Federação de Cabo Verde define grupos de campeonato nacional de futebol

Competição arranca no dia 15 de maio.

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) definiu esta quarta-feira os três grupos do campeonato nacional da modalidade, que arranca em 15 de maio, revogando uma deliberação anterior para um modelo concentrado da prova, que regressa três anos depois.

O sorteio foi realizado durante uma assembleia geral extraordinária na cidade da Praia, definindo que o Grupo A vai ser composto pelas equipas vencedoras de São Nicolau, Santiago Norte (Varandinha), Santo Antão Norte (Rosariense) e Santiago Sul.

O Grupo B vai integrar os campeões regionais da Boa Vista, da Brava, do Sal e de Santo Antão Sul, enquanto o Grupo C vai ser composto pelo Mindelense de São Vicente, enquanto campeão nacional, o vencedor do Maio, do Fogo (Botafogo) e o segundo representante da ilha de São Vicente (Académica).

O campeonato nacional de futebol em Cabo Verde vai arrancar em 15 de maio, regressando três anos depois, devido à suspensão das competições regionais em 2020 devido à pandemia de covid-19.

No sábado, a FCF tinha deliberado para um modelo de campeonato nacional concentrado nas regiões do Sal e de Santiago Sul, com dois grupos, devido à falta de disponibilidade de voos entre as ilhas.

Entretanto, o organismo máximo do futebol cabo-verdiano informou que se reuniu com a Bestfly, a única companhia aérea a operar no país, que garantiu as condições para o transporte das equipas e, consequentemente, para a realização do campeonato nacional no molde tradicional.

O Mindelense de São Vicente sagrou-se campeão de futebol de Cabo Verde em 01 de junho de 2019, após vencer o Oásis Atlântico do Sal, por 3-1, em final disputada na ilha da equipa derrotada.