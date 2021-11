Federação Angolana pune Recreativo do Libolo, de Paulo Torres, com derrota

Falta de comparência saiu cara ao clube treinador pelo português Paulo Torres.

A Federação Angolana de Futebol puniu esta sexta-feira o Recreativo do Libolo, de Paulo Torres, com derrota por falta de comparência, no jogo diante do Sporting de Cabinda, da sexta jornada do Girabola.

O clube angolano foi também castigado com o pagamento das despesas de arbitragem e de organização, bem como dos seus prejuízos.

O jogo não aconteceu pelo facto de o Libolo não ter conseguido seguir viagem para a província angolana de Cabinda.

Em comunicado, o Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol referiu que a equipa às ordens de Paulo Torres, passadas 48 horas do sucedido, não justificou a sua ausência.

Com os três pontos atribuídos na secretaria, o Sporting de Cabinda ascendeu à sétima posição do campeonato angolano de futebol, com nove pontos, enquanto o Recreativo do Libolo baixou para a 10.ª posição.

Resultados da 6.ª jornada:

- Sábado, 6 de novembro:

Interclube - Kabuscorp do Palanca, 2-1

Wiliete - Académica do Lobito, 2-0

Cuando Cubango FC - Desportivo da Lunda Sul, 0-0

- Domingo, 6 de novembro:

Petro de Luanda - Desportivo da Huila, 3-0

Recreativo da Caála - 1º de Agosto, 1-0

Sporting de Benguela - Bravos do Maquis, 0-3

Sporting de Cabinda - Recreativo do Libolo, 3-0

Adiado

Sagrada Esperança - Progresso do Sambizanga

Classificação:

1. Petro de Luanda, 16 pontos.

2. Wiliete de Benguela, 15.

3. Interclube, 12.

4. Sagrada Esperança, 11.

5. 1.º de Agosto, 10.

6. Bravos do Maquis, 9.

7. Sporting de Cabinda

8. Desportivo da Huila, 9

9. Desportivo da Lunda Sul, 9.

10. Recreativo do Libolo, 8.

11. Kabuscorp do Palanca, 7.

12. Cuando Cubango FC, 7.

13. Recreativo da Caála, 7.

14. Académica do Lobito, 6.

15. Progresso do Sambizanga, 2.

16. Sporting de Benguela, 1.