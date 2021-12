Federação Angolana de Futebol pune Sporting de Cabinda com derrota

Jogo não foi disputado por o Sporting de Cabinda não se ter deslocado à província angolana de Benguela

O Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol (FAF) puniu hoje com uma derrota o Sporting de Cabinda, por falta de comparência, no jogo diante da Académica do Lobito, da oitava jornada do Girabola.

O clube angolano foi também castigado com o pagamento das despesas de arbitragem e de organização.

O jogo não foi disputado por o Sporting de Cabinda não se ter deslocado à província angolana de Benguela, local onde se disputaria o jogo.

Em comunicado, a FAF referiu que os 'leões' não justificaram a ausência.