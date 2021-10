Federação Angolana de Futebol apresenta queixa sobre tratamento no Gabão

Redação com Lusa

A seleção angolana ficou retida, por mais de duas horas, numa sala sem climatização, e sem cadeiras.

A Federação Angolana de Futebol (FAF) anunciou esta sexta-feira que apresentou uma queixa à Confederação Africana de Futebol (CAF) sobre tratamento de que foi alvo a seleção angolana em Franceville, no Gabão.

Segundo o diretor do Gabinete de Comunicação e Marketing da FAF, António Muaxilela, o órgão do futebol angolano já tem em sua posse provas materiais que fundamentam o protesto.

"A Confederação Africana tem toda a informação, porque acompanharam e sabem de tudo o que se passou no Gabão, através de vídeos e imagens. Portanto, qualquer decisão pode ser tomada", disse.

No domingo, dia 10 de outubro, na chegada ao aeroporto de Franceville, no Gabão, a seleção angolana ficou retida, por mais de duas horas, numa sala sem climatização, e sem cadeiras, pelo facto de as autoridades gabonesas exigirem a realização de testes à covid-19.

O facto foi considerado deplorável pela Federação Angolana de Futebol que, de entre vários pontos, exigiu a intervenção da Confederação Africana de Futebol e da FIFA.

Tudo aconteceu na sequência dos incidentes antes do jogo Angola-Gabão, em Luanda, que foi atrasado, por mais de uma hora e meia, devido à não realização dos testes à covid-19 pela seleção gabonesa em território angolano.

Ainda assim, a FIFA decidiu-se pela realização do jogo, considerando válidos os testes que os gaboneses realizaram no seu país, dois dias antes do jogo, vencido por Angola por 3-1.

No jogo de domingo, para a 4.ª jornada do grupo F, em Franceville, os gaboneses venceram os angolanos por 2-0, um resultado que afastou, em definitivo, a seleção orientada pelo português Pedro Gonçalves de se qualificar para o Mundial2022.

Os angolanos voltam a jogar, em 11 de novembro, em Luanda, diante do Egito, de Carlos Queiroz, com quem perdeu na primeira jornada, por 1-0, e encerra a fase de grupos, três dias depois, quando visitar a Líbia, com quem também perdeu na segunda jornada, pelo mesmo resultado.

O Egito lidera o grupo, com dez pontos, seguido pela Líbia, com seis, e pelo Gabão, com quatro. Angola é a última classificada, com três pontos.