Fase de qualificação para a CAN'2023 foi sorteada: conheça os vários grupos

Redação com Lusa

Para a fase final da prova africana, que irá realizar-se na Costa do Marfim, qualificam-se os dois primeiros classificados

Moçambique vai defrontar o campeão africano Senegal no grupo de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2023, que inclui também Benim e Ruanda, ditou, esta terça-feira, o sorteio realizado.

O sorteio, que ocorreu em Joanesburgo, ditou também o duelo entre Angola, treinada pelo português Pedro Gonçalves, e o Gana, no grupo E, onde também se encontram as seleções de Madagáscar e República Centro-Africana.

No grupo A, haverá um potencial confronto entre dois países de língua portuguesa, com a Guiné-Bissau a defrontar São Tomé e Príncipe, que aguarda o desfecho de um processo disciplinar para saber se marcará presença na fase de grupos da fase de qualificação, após ter vencido a primeira eliminatória frente às Ilhas Maurícias, em março.

Por sua vez, Cabo Verde enfrenta as formações do Burkina Faso, Togo, que é comandado por Paulo Duarte, e Essuatíni.

O Egito, finalista vencido da última edição da competição e que até há pouco tempo era liderado por Carlos Queiroz, vai encontrar a Guiné no grupo D, assim como o Malawi e a Etiópia.

Para a fase final da CAN'2023, que irá realizar-se no próximo ano na Costa do Marfim, qualificam-se os dois primeiros de cada grupo, exceção feita ao grupo do país anfitrião (grupo H), em que apenas está um lugar em disputa, visto que os costa-marfinenses têm já lugar assegurado.

A fase de grupos de qualificação para a CAN'2023 disputa-se entre junho deste ano e março de 2023.