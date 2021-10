Ex-jogador morre em acidente envolvendo internacionais de Cabo Verde

Redação com Lusa

O antigo internacional cabo-verdiano Dométio Spencer, mais conhecido por Dukinha, morreu esta segunda-feira, vítima de um acidente de viação na ilha São Vicente, envolvendo jogadores da seleção nacional, informou a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF).

"Foi com profunda dor e imensa tristeza, que a Federação Cabo-verdiana de Futebol tomou conhecimento do falecimento daquele que foi internacional cabo-verdiano, tendo sido também futebolista dos clubes Mindelense, Batuque e Derby, sendo campeão nacional, o malogrado Dométio Gomes, conhecido no mundo da bola por Dukinha", escreveu o presidente da FCF, Mário Semedo, numa nota de pesar.

Segundo escreve a imprensa cabo-verdiana, Dukinha, de 42 anos, morreu num acidente de viação durante a manhã, na estrada que liga a cidade do Mindelo ao Aeroporto Internacional Cesária Évora, na zona de São Pedro.

A imprensa cabo-verdiana informou ainda que o ex-atleta estava na viatura com jogadores da seleção cabo-verdiana de futebol, que iam apanhar um avião para Lisboa, depois do jogo de domingo com a Libéria, em São Vicente, de apuramento para o Mundial de 2022 em futebol.

Na nota de pesar, a FCF não menciona a presença de jogadores da seleção nacional na viatura acidentada, algo que foi confirmado pelo chefe de Trânsito da ilha de São Vicente, Maurino Neves.

Segundo o policial, saíram ilesos os atletas Carlos Rodrigues e Helder Tavares, que já se dirigiram ao hotel e, de acordo com informações da equipa médica da seleção, estão clinicamente bem.

O porta-voz da polícia confirmou ainda a presença de um quarto ocupante, também um jovem de São Vicente, que conduziria o veículo e que está internado no hospital, após sofrer alguns ferimentos.

Pelo levantamento feito, o comandante do Trânsito em São Vicente aponta para um despiste, seguido de colisão na parte lateral com outra viatura envolvida, que também transitava no mesmo sentido.

Questionado sobre as possíveis causas do acidente, o policial disse que, pelos estragos, impacto e por se tratar de uma via rápida, pode-se concluir que a viatura ia com "alguma velocidade".