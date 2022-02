Ex-equipa técnica da seleção moçambicana aceita baixar valor de indemnização

Redação com Lusa

FMF refere que o antigo treinador dos 'Mambas' Luís Gonçalves e o seu adjunto Tiago Capaz aceitaram a redução do valor da indemnização pelo despedimento do cargo de 330 mil euros para 192 mil euros

Os treinadores portugueses Luís Gonçalves e Tiago Capaz, antiga equipa técnica da seleção moçambicana de futebol, aceitaram baixar a indemnização a que tinham direito, anunciou hoje a Federação Moçambicana (FMF).

Em comunicado divulgado, a FMF refere que o antigo treinador dos 'Mambas' Luís Gonçalves e o seu adjunto Tiago Capaz aceitaram a redução do valor da indemnização pelo despedimento do cargo de 330 mil euros para 192 mil euros, após um acordo intermediado pelo Governo moçambicano, através da Secretaria de Estado do Desporto (SED).

O acordo travou a pretensão da FMF de recorrer de uma condenação da FIFA ao pagamento de uma indemnização de 24 milhões de meticais (330 mil euros) aos dois treinadores, na sequência de uma queixa contra o seu afastamento do comando dos 'Mambas'.

Luís Gonçalves e Tiago Capaz contestaram na FIFA a decisão, rejeitando o argumento de que a continuação dos seus contratos dependia do alcance de determinados objetivos desportivos, prevendo a cessão do vínculo logo que Moçambique fosse afastado da qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2021.

A CAN decorreu este ano nos Camarões, depois de ter sido adiada no último ano devido à pandemia de covid-19.

A prova foi conquistada pelo Senegal, que bateu na final o Egito, orientado pelo português Carlos Queiroz.